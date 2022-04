Čuvajka parkov pri 100 letih v pokoj (FOTO)

Njena kariera je bila sanjska, Betty Reid Soskin je vse življenje počela, kar jo je veselilo in izpopolnjevalo. Največ sreče pa je našla v zadnjem poklicu, pri katerem je opravljala delo čuvajke narodnega parka. Zanimivo, zadnjo službo je našla šele pri svojem 84. letu, kmalu po okrogli, 100. obletnici pa je naznanila, da je vendarle čas za upokojitev.

Betty se je poklonil tudi Barack Obama. FOTOGRAFIJI: Twitter

Betty je bila tako najstarejša aktivna čuvajka v ameriškem sistemu narodnih parkov, zadnje desetletje pa je delala v zgodovinskem parku Rosie the Riveter/WWII Home Front v Richmondu v Kaliforniji, posvečenem drugi svetovni vojni.

Delo je bilo zanjo tudi zelo osebna izkušnja, saj je bila vodnica za obiskovalce in se z njimi spominjala tudi svojega doživljanja vojne vihre ter tako vplivala na zavedanje prihodnjih generacij o raznolikosti v ameriški družbi, ki pa je ne bi smela razdvajati, ampak povezovati in krepiti. »Zadnja leta sem lahko delila svojo preteklost s toliko ljudmi in sooblikovala ta čudoviti park, kar je bilo izjemno vznemirljivo,« je povedala ob slovesu, delodajalec pa se ji je zahvalil za vdanost in ji zaželel vse najboljše v pokoju.

Neomajna aktivistka

Betty se je rodila leta 1921, še vedno pa se spominja velike poplave Misisipija leta 1927, po kateri je njena družina zapustila New Orleans in si novi dom ustvarila v Oaklandu v Kaliforniji. Z možem sta pozneje odprla eno prvih glasbenih trgovin, Betty pa je družinskemu proračunu pomagala še z administrativnimi deli in sodelovanjem v različnih političnih kampanjah.

Zelo dejavna je bila tudi v boju za pravice temnopoltih, ki jim je hotela zagotoviti varnejši jutri, ne nazadnje so tudi njeni družini v soseski, v kateri so živeli pretežno belopolti, nenehno grozili s smrtjo. Za človekoljubno prizadevanje je prejela več priznanj, in že ko je bila prepričana, da bo mirno uživala v zasluženi jeseni življenja, se ji je ponudila še ena priložnost, da v svojo zgodbo doda še eno zanimivo poglavje. Verjetno najzanimivejše od vseh, meni danes; pri 84 letih je privolila v občasno pomoč parku, štiri leta pozneje pa so jo kar redno zaposlili.

2007. je začela delati v parku.

Leta 2015 jo je Barack Obama nagradil s predsedniškim kovancem, ko je kot častna gostja sodelovala pri slavnostnem prižigu lučk na božičnem drevescu v Beli hiši; priznanje so ji leto dni pozneje ukradli roparji, ki so sredi noči vlomili v njeno hišo in ubogo Betty hudo pretepli. Neustrašna gospa se je po nekaj tednih okrevanja vrnila na delovno mesto, Obama pa ji je kovanec nadomestil z novim. Ob odhodu v pokoj se ji je tudi nekdanji predsednik poklonil s prijaznimi besedami in zahvalo.