»Čudežno« zdravilo proti debelosti zdravi tudi ledvice, zmanjšuje možnost srčne kapi ...

Zdravila semaglutid – vključno z Ozempicom in Wegovyjem – dokazano zmanjšujejo tveganje za odpoved ledvic in tveganje smrti pri ljudeh z boleznijo ledvic in sladkorno boleznijo tipa 2.

V raziskavi, ki jo je vodil UNSW Sydney med junijem 2019 in majem 2021, so raziskovalci ugotovili, da je majhen tedenski odmerek semaglutida zmanjšal verjetnost »večjih ledvičnih dogodkov« za 24 %, piše v sporočilu za javnost.

Študija, ki jo je financiralo farmacevtsko podjetje Novo Nordisk in je bila objavljena v The New England Journal of Medicine, je vključevala več kot 3500 udeležencev s sladkorno boleznijo tipa 2 in kronično boleznijo ledvic iz 28 držav.

Udeleženci so prejeli 1 miligram semaglutida na teden, kar je manj od odmerka, običajno predpisanega za hujšanje ali sladkorno bolezen, je navedeno v poročilu.

Mediani čas spremljanja je bil 3,4 leta.

Uporabili so nižji odmerek

»Gre za isto kemično spojino, vendar smo uporabili nižji odmerek ... To smo storili namerno, ker so ljudje z boleznijo ledvic bolj občutljivi na učinke in stranske učinke zdravil,« je povedal glavni avtor študije, profesor Vlado Perković iz Sydneyja. »To je lahko v pomoč v smislu širše uporabnosti zdravila, saj je trenutno dobava okrnjena.«

Skupina ljudi, ki je jemala semaglutid, je imela tudi 18 odstotkov manjšo verjetnost, da bo doživela srčni infarkt, možgansko kap in druge srčno-žilne dogodke, je pokazala študija.

Ozempic in Wegovy izdeluje podjetje Novo Nordisk. FOTO: Hollie Adams Reuters

Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 in kronično ledvično boleznijo so izpostavljeni velikemu tveganju za odpoved ledvic, srčno-žilne dogodke in smrt, pravi dr. Brett Osborn, nevrolog in strokovnjak za dolgo življenje s Floride.

»Nedavna študija poudarja potencial semaglutida za ublažitev teh tveganj,« je za Fox News Digital povedal Osborn, ki sicer ni sodeloval pri študiji.

Semaglutid primerjal s pojavom antibiotikov

Opozoril je, da semaglutid deluje tako, da izboljša kontrolo glikemije, kar je ključnega pomena za ublažitev diabetične nefropatije (bolezen ledvic). »Zmanjšuje tudi vnetje - zlasti v sluznici krvnih žil,« je dejal. To zmanjša poškodbe krvnih žil in izboljša pretok krvi skozi ledvice.

»Na splošno semaglutid nudi znatno ledvično in kardiovaskularno zaščito za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in kronično ledvično boleznijo,« je povedal Osborn. »V osnovi prek posrednih mehanizmov izboljšuje zdravje ožilja. Boljši kot je pretok krvi v vaše organe - bodisi srce, možgane ali ledvice - dlje boste verjetno živeli.«

Osborn je mnenja, da bodo imela ta zdravila velik vpliv na zdravje ljudi. Primerjal jih je s pojavom antibiotikov na prelomu stoletja.

Ledvice vplivajo na delovanje srca

Dr. Marc Siegel, klinični profesor medicine na NYU Langone Medical Center je prav tako dejal, da je to »zelo pomembna« študija. »Zdravilo pomaga pri zmanjševanju vnetja, premagovanju inzulinske rezistence ter izboljšanju delovanja inzulina in metabolizma glukoze na celični ravni.«

»Izboljšano delovanje ledvic pomeni izboljšano delovanje srca, pritisk na srce zaradi okvarjenih ledvic pa je glavni vzrok srčnega infarkta in smrti. Ta študija ima širše posledice za vse bolnike, ki jim grozi odpoved ledvic.«

Novo Nordisk, dansko podjetje, ki izdeluje Ozempic in Wegovy, je objavilo prvotne pozitivne rezultate preskušanja na kongresu Evropskega renalnega združenja (ERA) na Švedskem prejšnji teden.

Ali se bo zmanjšala potreba po dializi? FOTO: Getty Images/istockphoto

»Ta študija poudarja našo željo, da izboljšamo življenja ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo tipa 2 in kronično ledvično boleznijo, in zagotovimo inovacije za reševanje trenutnih zdravstvenih težav kronični ledvični bolezni,« je dejal Michael Radin, izvršni medicinski direktor za sladkorne bolezni v podjetju Novo Nordisk

Da bi izkoristili semaglutid za zdravljenje ledvične bolezni, je treba premagati zmanjšano dobavo in izvesti raziskave o kombiniranju zdravila z drugimi terapijami, so v sporočilu navedli raziskovalci.

Novo Nordisk bo moral pridobiti tudi regulativno odobritev za zdravilo, ki se bo uporabljalo pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo.

Perković upa, da bodo bolniki lahko dlje živeli brez dialize, brez srčnih infarktov in brez kapi.