Čudežna reševalna akcija: plezalca na hrbtu nosila 6 ur do višine 7162 m

Malezijski plezalec, ki je naskakoval Everest, je imel neizmerno srečo. Preživel je namreč nesrečo, ki se mu je primerila v tako imenovani coni smrti, kjer padejo temperature 30 stopinj pod ničlo ali več. »Plezalce je s te višine skoraj nemogoče rešiti. Šlo je za zelo redko reševalno operacijo,« je po srečnem razpletu dejal Bigyan Koirala z nepalskega ministrstva za turizem.

Po šestih urah reševalne akcije se je Geljeju pridružil še drugi šerpa.

Na podhlajenega in na vrvi visečega plezalca je 18. maja naletel 30-letni šerpa Gelje, ki je tedaj proti vrhu najvišje gore na svetu vodil kitajskega gornika. A je v tistem hipu čez ekspedicijo naredil križ in se lotil težavnega reševanja. Premraženega plezalca je zavil v spalno podlogo in ga nosil 600 metrov po pobočju do Južnega stebra, stične točke med Everestom in osemtisočakom Lhotse. Po približno šestih urah napornega reševalnega podviga, ki je že mejil na čudež, se je akciji pridružil še šerpa Ngima Tashi. »Zavitega sva izmenično ali vlekla po snegu ali nosila na hrbtu do tabora III,« je razložil Gelje. Od tu, z višine 7162 metrov, pa ga je nato do baznega tabora prepeljal helikopter.

Gelje je še dejal, da mu je svojo kitajsko stranko uspelo prepričati, da sta opustila naskok na vrh Everesta in se raje spustila. »Rešiti življenje je bolj pomembno od molitve v samostanu,« je dejal šerpa, ki je predan budist.

Nepal je med letošnjo plezalno sezono, ki traja med marcem in majem, izdal 478 dovoljenj za vzpon na Everest. Kar 12 ljudi je umrlo, to je najvišji davek gore v minulih osmih letih. Še pet jih pogrešajo.