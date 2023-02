Čudež v Turčiji: teden dni po potresu iz ruševin potegnili živega 13-letnika (VIDEO)

Iz Turčije osem dni po uničujočem potresu še vedno prihajajo nova poročila o preživelih katastrofe, ki je po nekaterih podatkih terjala več kot 37.500 življenj. Reševalci so včeraj več kot teden dni po uničujočem potresu iz ruševin zgradbe v turški provinci Hatay potegnili živega 13-letnika. V prizadetih provincah Kahramanmaras in Adiyaman so iz ruševin po poročanju turških medijev potegnili tri ljudi.

V provinci Kahramanmaras na jugovzhodu države so reševalci po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu danes zjutraj izpod ruševin rešili brata, stara 17 in 21 let. Pod ruševinami sta preživela 198 ur.

V provinci Adiyaman pa so živega iz ruševin stanovanjskega bloka potegnili 18-letnika, je poročala televizija CNN Türk. Informacij o tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Število mrtvih v silovitem potresu, ki je minuli ponedeljek z magnitudo 7,8 stresel jugovzhod Turčije in dele Sirije, v obeh državah po zadnjih potrjenih podatkih znaša več kot 37.500, od tega več kot 31.600 v Turčiji. V potresu je bilo poškodovanih več kot 80.000 ljudi, na tisoče pa jih še vedno pogrešajo, poroča dpa.