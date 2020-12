Katastrofalni potres v Petrinji je povzročil pravi kaos med prebivalci in reševalne službe se trudijo, da bi prišle do vseh poškodovanih. V neki podrti stavbi so gasilci kar štiri ure premetavali porušene opeke in beton, da so prišli do ujete ženske. To so poimenovali kar čudež, saj je pod ruševinami preživela, nato pa so jo odpeljali v bolnišnično oskrbo.Sicer pa je v rušilnem potresu, ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, na območju Petrinje, Gline in Siska popolnoma uničenih najmanj 1000 objektov, še najmanj toliko jih je poškodovanih. To je danes sporočil predsednik siško-moslavinske županije. Potrdil je, da za zdaj nimajo prošenj za iskanje pogrešanih svojcev.