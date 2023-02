Čudež! Dominika rodila peterčke, a doma že ima sedem otrok (FOTO)

37-letna Dominika Clark iz Poljske, mama sedmih otrok, je rodila peterčke v 28. tednu nosečnosti. Rodila je dva fantka in tri deklice, so sporočili z porodnišnice v Krakovu in objavili fotografije. Otroci so bili rojeni s carskim rezom in so težki od 710 do 1400 gramov, vse pa so dali v inkubator. Zdravniki so povedali, da vsi otroci lepo napredujejo, pišejo tuji mediji.

V krakovski bolnišnici so se ob tem pohvalili, da se je tokrat že drugič zgodilo, da so pomagali pri rojstvu peterčkov. »Pravijo, da se nič ne zgodi dvakrat, ampak čudeži se v Univerzitetni bolnišnici radi ponavljajo,« so zapisali na družbenih omrežjih in dodali, da so se peterčki pri njih rodili že leta 2015.

Njuna mama Dominika Clark je na današnji novinarski konferenci v Krakovu dejala, da se počuti veliko bolje, kot je pričakovala.

»Če imaš sistem, miren pristop in pozitiven odnos, potem je mogoče imeti res 'kul' življenje s tako velikim številom otrok,« je prepričana Poljakinja Clark. Clark in njen britanski mož že imata dva para dvojčkov, njun najmlajši otrok je star 10 mesecev, najstarejši pa 12 let.

Dominika, po izobrazbi učiteljica matematike in angleščine, in njen mož Vincent, sicer Britanec, sta malčke poimenovala Elizabeth May, Evangeline Rose, Arianna Daisy, Charles Patrick in Henry James.

Par se je spoznal, ko je Dominika učila v Združenem kraljestvu, pred šestimi leti pa sta se preselila v njeno rodno Poljsko.