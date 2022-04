Črna napoved za vojake, ki so v Černobilu kopali jarke: pred njimi je le še leto življenja

Pred ruskimi vojaki, ki so zavzeli Černobil in tam, nedaleč od jedrske elektrarne kopali jarke, je samo še leto dni življenja. Takšno usodo jim napovedujejo ukrajinski strokovnjaki po tem, ko so ugotovili, da so Rusi v černobilskem Rdečem gozdu kopali rove in razširili radioaktivne snovi. Po poročanju nekaterih medijev naj bi eden izmed ruskih vojakov že umrl.

Ruski vojaki naj bi rove kopali v izrazito kontaminiranem Črnem gozdu, ki se nahaja tik ob elektrarni, jarke kopali skoraj 30 dni. Ukrajinska vojska je objavila posnetke, ki so jih posneli z dronom, ukrajinska državna družba za jedrsko energijo Energoatom pa je sporočila, da so na tem območju zdaj izmerili nenormalno visoke ravni sevanja.

Černobil FOTO: Gleb Garanich Reuters

Strokovnjaki naj bi na območjih Rdečega gozda izmerili od 10 do 15-krat višje indekse zunanjega sevanja od običajnega. V Energoatomu so ob tem opozorili, da se bodo vsi ruski vojaki, ki so v Rdečem gozdu skoraj 30 dni kopali jarke in poskušali vzpostaviti utrdbe, »soočili z radiacijsko boleznijo različnih stopenj«. Vojaki, ki so na černobilskem območju kopali jarke, niso bili ustrezno zaščiteni in so bili še dodatno izpostavljeni prahu in strupenim snovem.

Spomnimo, ruske sile so območje nuklearke v Černobilu, kjer se je leta 1986 zgodila najhujša jedrska nesreča doslej, zasedla takoj po napadu na Ukrajino 24. februarja, 31. marca pa so ukrajinske oblasti sporočile, da so se ruske sile od tam umaknile.