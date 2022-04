Mrtvega našli ukrajinskega fotoreporterja, očeta štirih otrok

»Ukrajinskega fotoreporterja in režiserja dokumentarnih filmov Maksima Levina, ki je bil pred več kot dvema tednoma razglašen za pogrešanega, so našli mrtvega,« je sporočil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. »Pogrešan je bil od 13. marca, na območju spopadov v okolici Kijeva. Njegovo truplo so našli 1. aprila v bližini vasi Guta Mežigirska,« je Jermak zapisal na telegramu.

Glede na prve ugotovitve tožilstva sta 40-letnega Levina, sicer očeta štirih otrok, ubila dva strela ruskih vojakov. Levin je pogosto sodeloval z ukrajinskimi in mednarodnimi mediji. Več kot 10 let je delal za ukrajinsko spletno stran LB.ua, njegove fotografije in videoposnetke iz vojne pa so videli po vsem svetu. Poleg tega je fotografije prispeval tudi za mednarodne tiskovne agencije in druge medije, med drugim tudi za BBC. Levinu je med spopadi med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine leta 2014 uspelo pobegniti iz obkoljenega mesta, kjer je bilo ubitih več sto ukrajinskih vojakov.

Odkar je Rusija pred več kot enim mesecem začela invazijo na Ukrajino, je bilo po navedbah BBC v tej državi ubitih najmanj osem novinarjev.