Crayta - platforma za ustvarjanje iger na Facebook Gaming

Crayta je večkrat nagrajena platforma za soustvarjanje, na kateri je omogočen dostop do tisočih iger in virtualnih svetov, ki so jih ustvarili uporabniki.

Uporabniki lahko s prijatelji preizkušajo najnovejše igre in pravzaprav iz nič ustvarijo lastna doživetja. Kako postati gamer, preberite TUKAJ.