Covidno potrdilo: olajšalo nam bo potovanja poleti

​Predlagano digitalno zeleno potrdilo bo dokaz, da se je oseba cepila proti covidu 19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid 19.

Na voljo mora biti vsem

Članice EU so danes na veleposlaniški ravni dosegle dogovor o skupnem stališču o covidnem potrdilu, ki bo njihov mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom. Cilj je, da je potrdilo, ki naj bi Evropejcem olajšalo potovanja v pandemiji, nared do poletja.Med ključnimi dopolnili članic k osnovnemu predlogu Evropske komisije je poudarek dejstva, da to potrdilo ni pogoj za prosto gibanje in da ni potovalni dokument, s čimer se želi poudariti načelo nediskriminacije, še zlasti v odnosu do necepljenih oseb.Članice so tudi nadgradile mednarodno razsežnost potrdila s pojasnilom glede obravnave potrdil, izdanih državljanom EU in njihovim družinskim članom ali državljanom tretjih držav, ki zakonito bivajo v EU, če so bili ti cepljeni v tretjih državah.Na slovenski strani so izpostavili, da potrdilo ne sme voditi v dodatne omejitve in da mora biti na voljo vsem prebivalcem. Poudarili so še, da je poleg ustreznih pogojev za izdajo potrdil treba poskrbeti tudi, da bodo imeli njihovi imetniki čim jasnejše informacije o pogojih, ki veljajo za prehod meja.Razprava v minulih tednih je bila intenzivna, so pa članice okrepile nediskriminacijsko naravo potrdil in raven varovanja osebnih podatkov ter vzpostavile zavezo prilagajanja njegove uporabe najnovejšim znanstvenim dognanjem, so še sporočili iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.Skupina članic EU, konkretno njihovi ministri za turizem, je v torek na pobudo Avstrije osrednjim institucijam EU posredovala tudi pismo o covidnem potrdilu s pozivom k njegovi čimprejšnji uvedbi, po možnosti do junija, in s sedmimi poudarki, ki da jih je treba upoštevati pri pripravi. Pismo je po navedbah avstrijskih virov poleg Avstrije podpisalo še sedem držav: Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Nemčija, Grčija in Malta. V začetku tedna se je napovedovalo, da bo podpisnic 13, med njimi se je omenjala tudi Slovenija.