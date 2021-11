Covidno potrdilo za potovanja bi po novem veljalo devet mesecev

Evropska komisija predlaga, da bi evropska digitalna covidna potrdila znotraj EU veljala le devet mesecev po polnem cepljenju proti covidu 19. Na ravni EU je sicer urejena le uporaba tega potrdila za potovanja. Ljudem, ki bodo po devetih mesecih od drugega odmerka cepiva dobili tretji, poživitveni odmerek, se bo veljavnost potrdila samodejno podaljšala.

Pri predlogu devetih mesecev se upoštevajo usmeritve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), naj se tretji oziroma poživitveni odmerek uporabi po šestih mesecih od prvega kroga cepljenja. Ta mogoča tudi dodatne tri mesece za ustrezno organiziranje nacionalnih cepilnih kampanj, so pojasnili v komisiji.

Za prebolevnike obvezen PCR-test

To v praksi pomeni, da imetniki covidnega potrdila o cepljenju tudi brez poživitvenega odmerka ne bi smeli imeti težav pri potovanju v uniji v devetih mesecih od prejetja omenjenega potrdila. Zanje torej ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve pri potovanju, na primer zahteve po testih ali karanteni.

Po veljavnih pravilih za potovanja po uniji za polno cepljene in prebolevnike ne sme biti omejitev, je pa pravila zdaj treba prilagoditi in upoštevati tudi poživitveni odmerek. V času sprejemanja obstoječe zakonodaje se namreč o tretjem odmerku še ni govorilo.

Tisti, ki so cepljeni s cepivi, ki so na seznamu WHO (torej tudi ruska, kitajska in indijska cepiva), ne pa tudi Eme, pa bodo morali opraviti PCR-test. Ta bo obvezen tudi za vse prebolevnike.

Za uporabo potrdila v druge namene je urejeno na nacionalni ravni

V Evropski komisiji ob tem vseskozi poudarjajo, da je treba razlikovati med prostim gibanjem po uniji, ki je s covidnim potrdilom zagotovljeno na ravni EU, ter uporabo potrdila v druge namene, kar je urejeno na nacionalni ravni. Vsaka članica sama odloči o uporabi potrdila za dostop do restavracij in koncertov.

Poleg tega bo Bruselj predlagal, da se države 10. januarja odprejo za vse polno cepljene s cepivi, ki jih je odobril WHO.