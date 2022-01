Covid sirote: »Pogrešam mamo.« Številni ostali brez staršev zaradi covida

V pandemiji covida-19 je umrlo več kot 5,5 milijona ljudi po svetu. Zaradi številnih smrti odraslih je več kot milijon otrok ostalo brez enega ali celo obeh staršev, piše portal Al Jazeera. Samo v ZDA je 167.000 otrok ostalo brez najmanj enega starša oziroma skrbnika zaradi koronavirusa. V Indiji je številka tako imenovanih »covid sirot« okoli 150.000, v Peruju okoli 93.000, kažejo oktobrski podatki, piše portal.

Pojav »«​covid sirot« so poimenovali tudi zizrazom »pandemija v pandemiji«. Al Jazeera je povzela izjavo Lucie Cluver, profesorice socialnega dela na Oxfordu, ki je dejala, da vsakih šest sekund en otrok ostane brez pomembnega skrbnika zaradi covida-19. Te številke bodo menda samo še rasle, je pesimistično napovedala.

»Do aprila lani je zaradi covida-19 kar 1,5 milijona otrok ostalo brez skrbnika, medtem ko je že novembra številka skokovito narasla na 5,5 milijona otrok. Čez leto dni jih bo že 10 milijonov. To je problem, ki se nam že nekaj časa dogaja in se le še poslabšuje,« je povedala Cluverjeva.

V priznana zdravstveni reviji The Lancet so poleti objavili študijo, da je v letu dni, od marca 2020 do aprila 2021 več kot milijon otrok moralo posloviti od svojega starša. V študiji še navajajo, da se je število otrok, ki so zaradi covida ostale sirote, večje od števila umrlih v starostni skupini med 15 in 50 letom. Statistika še pravi, da so od dva do petkrat več umirali očetje in so mame postale samohranilke.

Med državami s to žalostno statistiko so tudi evropsko države, kot so Francija, Anglija, Nemčija, Italija, Poljska, Rusija, Španija, kot tudi države ameriškega in afriškega kontinenta in države Iran, Filipini in Indija.

Unicef: Humanitarno pomoč potrebuje rekordno število otrok

Sklad Združenih narodov za otroke Unicef, ki je konec leta praznoval 75-letnico, opozoril, da več kot 177 milijonov otrok po svetu, kar je največ v zgodovini sklada - potrebuje humanitarno pomoč. Potreb po humanitarni pomoči je 31 odstotkov več kot v lanskem letu.

Organizacija izpostavlja, da otroci po svetu trpijo zaradi posledic konfliktov, skrajnih vremenskih pojavov, podnebne krize in pandemije covida-19. Pri tem je v zadnjem poročilu pandemijo covida-19 izpostavila kot največjo grožnjo napredku za otroke v njeni 75-letni zgodovini.

Poročilo opozarja tudi, da bo pot do ponovnega pridobivanja izgubljene prednosti še dolga, saj bo za vrnitev v stanje pred izbruhom pandemije, kar zadeva otroško revščino, tudi v najboljšem primeru potrebnih med sedem in osem let, so sporočili iz Slovenske fundacija za Unicef.