Novo odkritje: covid 19 bi bil lahko vzrok za skrivnostni hepatitis pri otrocih

Nove študije so pokazale, da bi lahko bil covid 19 oziroma zaporedje dogodkov, na začetku katerega je neprepoznana okužba s korono, vzrok za skrivnostni hepatitis pri otrocih, ki se je začel širiti letošnjo pomlad. Tak hepatitis pri otrocih je sicer nekaj novega in neobičajnega, zato obstaja sum, da gre za nov virus. Hujše primere tega akutnega hepatitisa so imeli tudi pri naših sosedih Italijanih.

Veliko otrok, ki so zboleli za akutnim hepatitisom, je imelo po prebolelosti zelo povečano tveganje za odpoved jeter, veliko pa jih pred tem ni imelo zabeležene prebolele okužbe z koronavirusom, ampak so preboleli adenovirus, imenovan 41F, ki pa ne napada jeter. Strokovnjaki zato domnevajo, da so otroci korono preboleli, vendar so imeli tako blage znake, da okužba ni bila opažena in zabeležena. Po okužbi pa delci virusa sars-cov-2 v debelem črevesu silijo imunski sistem v pretirano reakcijo na adenovirus, kar povzroči velike količine vnetnih proteinov, ki poškodujejo jetra.

Kakšni so simptomi akutnega hepatitisa?

Okužba je doslej večinoma prizadela otroke, mlajše od desetih let, simptomi pa so zlatenica, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu. V večini primerov niso imeli vročine, vendar so bili nekateri primeri tako hudi, da so morali bolnike premestiti na specializirane otroške enote za bolezni prebavil. Šestim otrokom so morali presaditi jetra.