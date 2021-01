Človeštvo na preizkušnji, kakršne še ni bilo

Slovenski poštar: Ne razumem razvajenih riti, ki tega ne znajo ceniti

Slovenski poštarji so letos decembra še posebej nastradali, saj se je večina nakupovanja preselila na splet. Bili so dobesedno zasuti s pošiljkami. Kot je razkril eden od zaposlenih, pa to počnejo za mizerno plačo in v prostorih brez ogrevanja. Bralec nas je opozoril na zapis poštarja, ki letos ni prejel božičnice. Poštar, ki v je v podjetju zaposlen že 21 let, je svojo izkušnjo