Človeka s prašičjim srcem ni več, dva meseca po zgodovinskem posegu umrl

Prvi človek, ki so mu presadili prašičje srce, je dva meseca po zgodovinskem posegu umrl, so danes sporočili iz zdravstvenega centra ameriške univerze Maryland v Baltimoru, kjer so poseg izvedli. David Bennett je umrl v torek, njegovo zdravstveno stanje pa se je začelo slabšati že pred nekaj dnevi.

»Ko je postalo jasno, da ne bo okreval, smo mu zagotovili sočutno paliativno oskrbo. V zadnjih urah življenja je lahko komuniciral z družino,« so iz bolnišnice sporočili v izjavi.

V začetku januarja so v večurni operaciji, ki je bila mejnik na področju presajanja organov, 57-letnemu Bennettu z življenjsko nevarno boleznijo srca vsadili gensko spremenjen organ prašiča. Po operaciji je bil nekaj dni priključen na srčno-pljučni aparat, nato pa je bilo po besedah zdravnikov njegovo stanje sprva razmeroma stabilno.