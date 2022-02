Človek žalosti za 40 milijonov

Neverjetnih 40 milijonov evrov je na dražbi v New Yorku iztržil Človek žalosti: pri avkcijski hiši Sotheby's so nadvse zadovoljni z izkupičkom, le kako ne bi bili, v letu dni je Sandro Botticelli tako prodal že drugo delo. Prejšnje, Mladenič, ki v rokah drži tondo s podobo svetnika, je zaslužilo kar 82 milijonov, rekordni znesek za italijanskega renesančnega slikarja.

Človek žalosti je verjetno nastal v obdobju, ko je bil slikar že obubožan in šibkega zdravja. FOTO: Twitter

Razlog je verjetno tudi dejstvo, da je večina njegovih del razstavljenih v galeriji Uffizi v Firencah, mojstrovine v zasebni lasti pa so prava redkost. Da so Človeka žalosti, ki prikazuje Kristusa s krono iz trnja na glavi in z zvezanimi rokami ter obkroženega z angeli, prodali v pičlih sedmih minutah po telefonu, tako ne preseneča.

Slika je nastala konec 15. stoletja ali na začetku 16., ocenjujejo strokovnjaki, vsekakor pa v obdobju, ko je bil Botticelli, sicer izučeni zlatar, pod močnim vplivom italijanskega meniha in reformatorja Girolama Savonarole ter krščanske simbolike in duhovnosti. Človek žalosti je tako verjetno eno njegovih zadnjih del, iz časa, ko je bil slikar že obubožan in zdravstveno šibek, med njegove najslovitejše mojstrovine pa se uvrščata še Alegorija pomladi in Rojstvo Venere, ki sta doma v galeriji Uffizi. Botticelli je veliko ustvarjal za Medičejce, leta 1481 pa je na povabilo papeža Siksta IV. odšel v Rim in ustvarjal v Sikstinski kapeli, ki jo zdaj krasijo njegove freske. Leta 1482 se je vrnil v domače Firence.

Slika je bila dolgo v lasti iste družine.

Človek žalosti je bil vse od 19. stoletja v lasti iste britansko-italijanske družine; leta 1963 jo je ta prodala dozdajšnjemu lastniku, in sicer na dražbi, ki jo je prav tako pripravil Sotheby's, za takratnih 10.000 funtov.