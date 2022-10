Človek pajek spet osupnil javnost: v Parizu aretacija, tokrat le opozorilo

Pred časom je razburil francoske oblasti, ko je brez dovoljenja splezal na vrh 48-nadstropnega nebotičnika Tour TotalEnergies v Parizu, seveda brez varnostnih vrvi, kot se za pravega spidermana spodobi, in tako proslavil svoj 60. rojstni dan. Tokrat pa je znova razjezil pristojne z naskokom na najvišjo stolpnico v Barceloni.

Sin je brez težav sledil očetu. FOTO: Albert Gea/Reuters

Ne le to, Torre Glories, stekleno poslovno stavbo, visoko 144 metrov, ki jo je sam sicer že večkrat preplezal, je osvojil v tandemu, prvič v življenju se mu je namreč pri vrtoglavem in skrajno nevarnem podvigu pridružil sin Julien.

Na vrhu možje postave

»Sin ni izkušen plezalec, in čeprav je star 34 let, sem še vedno njegov oče,« je Robert Alain pred izzivom zaupal svoje strahove, ki pa ga vendarle niso odvrnili od načrta. Tako si kljub neznanski tremi ni premislil niti Julien, ki naj bi bil sicer dobro telesno pripravljen, a se pri plezanju do zdaj ni mogel kosati z očetom. Človek pajek ima očitno ustreznega naslednika, se je izkazalo, saj je par osvojil vrh brez težav v manj kot uri, s podvigom pa sta želela opozoriti na pereče podnebne spremembe, kot sta pozneje pojasnila.

144 metrov je visoka stolpnica Torre Glories.

Katalonski policisti, ki so junaka pričakali na strehi zgradbe, so bili mnogo uvidevnejši od francoskih kolegov, ki so Alainu izkazali dobrodošlico z lisicami; v Barceloni so ju namreč le okrcali in jima zabičali, da morata nazaj peš, po stopnicah.

Kot je znano, Alain pleza od leta 1975; najprej so ga pritegovali skalovje in pečine, pozneje pa se je osredotočil na zgradbe. In to v prostem slogu, brez kakršnih koli varoval. Zgolj s plezalnimi čevlji (in brez dovoljenj) osvaja vrhove stolpnic, kot so dubajska Burdž kalifa, dvojčka Petronas v Kuala Lumpurju, stavba New York Timesa, in znamenitosti, kot sta Eifflov stolp v Parizu in most Golden Gate v San Franciscu, njegovi podvigi pa se praviloma sklenejo z aretacijo.

Ta mu sicer priljubljenost v javnosti še povečuje, Alain pa želi svetu sporočiti predvsem, da nisi nikoli prestar, da si uresničiš sanje, predvsem pa da ostaneš aktiven in osvajaš na videz nedosegljive cilje ter pri tem opozarjaš na pomembna vprašanja.