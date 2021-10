Clinton med obiskom oslabel, okreva na intenzivni

Nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona so v torek sprejeli na intenzivno nego v bolnišnico University of California Irvine Medical Center (ICU), saj se je njegova infekcija v urinskem traktu razširila še v kri – gre torej za sepso. Tako je v četrtek sporočil njegov zdravnik: »Bil je sprejet v bolnišnico, kjer lahko bolje spremljamo razvoj okužbe in učinek antibiotikov, ki jih prejema intravenozno.« Kot poročajo ameriški mediji, slabo zdravstveno stanje ni povezano z okužbo s koronavirusom.

Da njegovo zdravstveno stanje ni tako zelo resno, je sporočila njegova osebna zdravnica, ki je pojasnila, da naj bi Clintona odpeljali v bolnišnico zaradi varnosti in zasebnosti, ne pa zaradi življenjsko ogrožajočega stanja. »Po dveh dneh zdravljenja je že boljše volje in že na nogah. Za zdaj se dobro odziva na zdravljenje z antibiotiki in upamo, da bo kmalu lahko odšel domov,« je še povedala.

Clinton je bil v Kaliforniji na nekem zasebnem dogodku v okviru njegove fundacije, ko se je njegovo počutje zelo poslabšalo. Postal je slaboten, vrtelo se mu je, zato so ga odpeljali v bolnišnico, pred tem pa so ga tudi testirali. Ker je imel v preteklosti že hude težave s srcem, so se takoj odzvali z odhodom v bolnišnico.