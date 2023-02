Članice EU ob obletnici vojne v Ukrajini: »Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba«

Države članice EU so ob današnji prvi obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino dosegle dogovor o desetem svežnju sankcij proti Rusiji, je na Twitterju sporočilo švedsko predsedstvo Svetu EU. Med drugim vključuje strožje omejitve za izvoz blaga za dvojno rabo in tehnologije.

»Mineva eno leto od ruske brutalne in nezakonite invazije na Ukrajino. Danes je EU potrdila deseti paket sankcij,« je švedsko predsedstvo Svetu EU zapisalo na Twitterju.

Paket po njihovih navedbah vključuje strožje omejitve za izvoz blaga, ki ga je mogoče uporabiti tako v civilne kot vojaške namene, in tehnologije.

V novem svežnju so tudi ukrepi proti novim posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo vojno, širijo propagando ali dobavljajo drone, ki jih Rusija uporablja v vojni. Določeni ukrepi so poleg tega namenjeni boju proti ruskim dezinformacijam.

Države članice bodo morale deseti paket ukrepov proti Moskvi, ki ga je Evropska komisija predlagala pretekli teden, uradno potrditi v pisnem postopku.

»Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba«

»Članice EU so sprejele najstrožje in najobsežnejše sankcije, da bi pomagale Ukrajini zmagati vojno. EU enotno stoji ob strani Ukrajini in njenim prebivalcem. Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba,« je na Twitterju še zapisalo švedsko predsedstvo.

Evropska unija je tako od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že deset svežnjev ukrepov, o prvem so se članice dogovorile že 23. februarja lani, torej dan pred invazijo. Med ključnimi ukrepi je embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države.

Ukrepi iz prejšnjih devetih svežnjev vključujejo še prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift. Poleg tega je EU sankcije uvedla proti številnim posameznikom, vključno z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in pravnim osebam.