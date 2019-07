Znano je, kdo bo po Mayevi vodil Britanijo

LONDON – Nekdanji župan Londona in nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je novi vodja britanskih konservativcev, ki bo v sredo postal tudi novi britanski premier. Takoj po izvolitvi je pred člani stranke obljubil, da bo državi dal nove energije in 31. oktobra izvedel brexit.



Na glasovanju članov konservativne stranke je Johnson dobil 92.153 glasov, njegov protikandidat, zunanji minister Jeremy Hunt, pa 46.656. Volitev se je udeležilo okoli 87 odstotkov članov britanske vladajoče stranke.



Johnson bo na čelu vlade in stranke nasledil Thereso May, ki je junija, potem ko je parlament trikrat zavrnil njen ločitveni dogovor z Brusljem, odstopila. Prav njej in protikandidatu Huntu, ki ga je označil za »vir odličnih idej«, se je Johnson po izvolitvi najprej zahvalil.



Johnson, ki je bil eden glavnih zagovornikov brexita, je v kampanji vztrajal, da ga bo 31. oktobra izvedel z dogovorom z EU ali brez njega.



Novi šef konservativcev bo predvidoma že v sredo, ko bo Mayeva kraljici Elizabeti II. tudi uradno predala odstopno izjavo, prevzel vodenje vlade.