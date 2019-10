Presenečenje v Oslu, Greta ostala brez prestižne nagrade

Abiy Ahmed je prejemnik letošnje Nobelove nagrade za mir. FOTO: Reuters

OSLO – V Oslu so razglasili letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za mir. Nobelov odbor je letos prejel 301 nominacijo za nagrado za mir, ki jo je podelil etiopskemu premierjuza njegovo prizadevanje po miru ter njegovi pobudi za rešitev mejnega konflikta s sosednjo Eritrejo.Iz urada premierja so sporočili, da so ponosni kot nacija zaradi prejete nagrade. Na nekatera vprašanja, ali mu niso nagrade podelili prekmalu, so v odboru pojasnili, da so mu nagrado podelili kot priznanje in kot spodbudo.Med favoriti za prestižno nagrado se je največkrat omenjala švedska aktivistka, ki je sprožila globalno gibanje za ukrepanje proti podnebnim spremembam. Če bi nagrado prejela, bi s 16 leti postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir.