Zmaga za Johnsona, velik poraz laburistov

Britanski konservativci so na četrtkovih predčasnih volitvah osvojili absolutno večino 326 poslancev v 650-članski poslanski zbornici. Volilne komisije morajo sicer prešteti še glasove iz okoli 50 volilnih okrajev, tako da se bo število njihovih poslancev verjetno še nekoliko povečalo.Na drugem mestu so pristali opozicijski laburisti s 196 poslanci, kažejo rezultati po preštetih glasovih iz 597 od 650 volilnih okrajev. Sledijo Škotska nacionalna stranka (SNP) s 45 mandati ter liberalni demokrati in severnoirski unionisti (DUP) s po osmimi.V svojem okraju je zmagal tudi vodja konservativcev in premier, ki je že po objavi rezultatov vzporednih volitev dejal, da jim ti dajejo močan mandat za brexit. Vodja laburistov, ki je obdržal svoj sedež, pa je zaradi volilnega poraza že napovedal, da na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke.Preberite še:Volilna udeležba na četrtkovih volitvah, ki so bile prve decembrske volitve po letu 1923, je znašala 66,8 odstotka. To je nekoliko manj kot leta 2017, ko se je volitev udeležilo 65,2 odstotka volilnih upravičencev.