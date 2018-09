Zgodovinska odločitev: istospolni seks ni več prepovedan

NEW DELHI – Indijsko vrhovno sodišče je danes odpravilo prepoved homoseksualnih spolnih odnosov. Ta odločitev je povozila odločitev iz leta 2014., ki je istospolni seks obravnavala kot »mesene odnose, ki so v nasprotju z zakoni narave«.



Takšen kazenski zakonik so uveljavili britanski oblastniki Indije leta 1861, zapisan pa je bil v 377. členu ustave, poroča AFP. Višje sodišče je v New Delhiju leta 2009 sicer dekriminaliziralo spolne odnose med homoseksualci, a je nato vrhovno sodišče leta 2013 po pritožbi verskih skupin zanje znova uvedlo sankcije.



Po uradnih podatkih je bilo pod 377. členom kazenskega zakonika v letu 2016 registriranih 2187 primerov »nenaravnih kaznivih dejanj«. Od tega so sedem ljudi obsodili, šestnajst pa oprostili.