Ženica v ruski vasici živi povsem sama

Zavese, prte, odeje in preostali hišni tekstil Ljudmila sešije sama.

Ruska fotografinjase je podala v vasico Tolokonnikovo v zahodni Rusiji, da bi preživela nekaj časa s 70-letnico, ki tam živi povsem sama. Ne le brez družine, ženica nima niti sosedov, saj so ljudje vas zapustili že pred leti. Ani prav nič dolgčas in njeni dnevi so polni takšnih in drugačnih opravkov, ki jim mora nameniti čas, če želi preživeti. Vsak dan vstane ob četrti jutranji uri in iz bližnjega potoka prinese vodo, saj vodovoda v Tolonnikovem ni. Nato naseka drva in zakuri v starem tradicionalnem ruskem štedilniku.Ljudmila živi v 130 let stari družinski hiši, in čeprav ji družbo dela le mačka, osamljena ni. Sedemdesetletnica ima sicer hčer in vnuka, a živita 200 kilometrov proč, zato njuni obiski niso prav pogosti. Pozimi, ko ne more do trgovine v slabih pet kilometrov oddaljeno sosednjo vas, jo tu in tam obiščejo dostavljavci ter ji pripeljejo hrano, sicer pa si mora Ljudmila čas krajšati sama. Zelo rada šiva in vsa oblačila, prte, zavese in kar je še drugega tekstila za dom, naredi sama. Prideluje tudi zelo kakovostno seno in ga poleti na tržnici v sosednji vasi običajno menja za kozje mleko. Živi preprosto, a tako ji je všeč, je povedala Olgi, ki je bila z njo tudi lani na silvestrovo. Ljudmila si je za tisto priložnost oči obrobila s črnim svinčnikom, rdečila za ustnice pa nikdar ne nosi, saj ga njena mama ni marala. Skuhala je boršč in po televiziji sta z Olgo gledali Putinov nagovor državljanom, sledil je novoletni koncert, nato pa je bilo treba v posteljo, saj se je naslednji dan za Ljudmilo spet začel ob štirih zjutraj. Drevesce je Ljudmila postavila šele en teden pozneje, saj kot predana pravoslavka božič in novo leto praznuje pozneje.