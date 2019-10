Zelene klimatske naprave

Prihranili bi za kar 25 milijonov evrov elektrike.

LONDON – V zadnjem času iščemo do okolja prijazne alternative na prav vseh področjih našega življenja in našla se je skupina, ki je z izračuni ugotovila, da bi lahko v mestih klimatske naprave, ki porabijo ogromno energije in denarja, zamenjalo zelenje. Najboljša za hlajenje ozračja bi bila drevesa z velikimi listi in takšna, ki so odporna proti suši.Britanski strokovnjaki za gozdove so ugotovili, da bi lahko pogozdovanje mestnih središč temperaturo zraka poleti znižalo za kar štiri stopinje, ker klimatske naprave ne bi bile več potrebne v tolikšni meri, pa bi prihranili za kar 25 milijonov evrov elektrike, močno bi se zmanjšal tudi ogljični odtis mesta. Zamisel so dobili, ko so primerjali poletne temperature v mestnih središčih, kjer prevladuje beton, ter bolj zelenih obrobjih, ki so se razlikovale za kar nekaj stopinj Celzija.Drevesa ozračje ohlajujejo s procesom, imenovanim evapotranspiracija, pri katerem voda, ki jo proizvajajo listi, izhlapeva, ko iz tekočega prehaja v plinasto stanje, pa niža temperaturo okolice, podobno kot živali hladi potenje. Drevesa z velikimi listi pa bi v mestnih središčih dobro dela zaradi sence, zato predlagajo, da bi tudi ob nižje stavbe posadili kakšno, da bi jih listi ščitili pred direktno sončno svetlobo, senca pa bi seveda prav prišla ljudem.»Z matematičnim modelom smo izračunali, da bi s pogozdovanjem lahko v središču Londona znižali uporabo klimatskih naprav za 13 odstotkov, zdaj pa smo se povezali z univerzo v švedski Uppsali, da bo ugotovili, katera vrsta dreves bi bila najbolj primerna za London,« so dejali pri britanski vladni organizaciji za gozdove.