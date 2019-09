Sosedje zbrali neverjetna 2 milijona evrov za 19-mesečnega borca

Kris in njegov očka. FOTO: Osebni Arhiv

Kako pomagati?

Vsem, ki bi želeli pomagati Krisu, lahko sredstva nakažete na TRR:



SI56 0510 0801 6627 635

Palčica pomagalčica

Namen nakazila: za Krisa



Lahko pošljete tudi SMS KRIS5 na številko 1919 in s tem prispevate 5 evorv.

BUDIMPEŠTA – Dobrodelna akcije je v zadnjih dneh potekala pri naših sosedih Madžarih. V le nekaj dneh jim je uspelo zbrati 2 milijona evrov za malega, ki se je rodil z redko mišično motnjo, imenovano spinalna mišična atrofija (SMA), in zahteva novo zdravljenje, ki pa stane astronomskih dva milijona evrov in še več. Njegovi starši so denar začeli zbirati 19. septembra in v manj kot tednu dni dosegli željeno vsoto.Sočasno se tudi pri nas odvija podobna ganljiva zgodba, saj poteka velika zbiralna akcija sredstev za malega Krisa iz Kopra , ki se je rodil z enako boleznijo in bi prav tako potreboval drago zdravljenje, ki je zaenkrat mogoče le v ZDA.Okvarjen ima namreč tako imenovani gen SMN1, ki tvori beljakovine za ščitenje motoričnih nevronov. Slednji prevajajo signale iz hrbtenjače do mišic, če pa omenjenih beljakovin primanjkuje, nevroni odmrejo.Na podbudo en evro za Krisa, so se odzvali številni Slovenci in številka se je v četrtek že dvignila nad 300 tisoč evrov. Starši pa imajo le še 4 mesece časa, saj mora malček zdravilo prejeti do svojega drugega leta.