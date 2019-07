Zbira denar za poroko

REUTERS Ko je pristala na milanskem letališču, je Amanda Knox sklonjene glave hitela proti avtu.

Za družino in prijatelje bi rada organizirala super zabavo, v zameno za denar ponujata knjigo svojih pesmi.

9000

evrov bi rada zbrala Amanda Knox in Christopher Robinson.

Američanka, ki so jo pred leti v Italiji obsodili umora sostanovalke, britanske študentke, in zaprli za štiri leta, potem pa oprostili vseh obtožb, se je pred časom zaročila s 35-letnim, zdaj pa bi se rada poročila, zato zbira prispevke za poroko s svojim srčnim izbrancem. V ta namen je par odprl spletno stran.»Ne potrebujeva še več stvari. Potrebujeva pa pomoč, da bova lahko pripravila najboljšo zabavo za družini in prijatelje,« sta zapisala in še, da jima je račune prekrižalo Amandino potovanje v Italijo. Denar, ki sta ga nameravala porabiti za poroko, je namreč šel za udeležbo 31-letnice na junijskem kongresu o pravnih zmotah v Modeni. Knoxova se je prvič po osmih letih, ko so jo izpustili iz zapora, vrnila v Italijo, spremljal jo je zaročenec. »A je bilo vredno. Amanda se je dotaknila nekaj src, in obenem malo zacelila svoje,« pravita.Par sta štiri leta, da sta zaročena, sta oznanila novembra lani prek instagrama. Na spletni strani, prek katere prosita za denar, sta navedla več kot 60 destinacij v Severni Ameriki in Evropi, ki sta jih obiskala skupaj. Vsem, ki bodo darovali za skok v zakonski jarem, okoli 9000 evrov si želita zbrati, par v zameno obljublja knjigo ljubezenskih pesmi The Cardio Tesseract, ki sta jih spisala sama, in sicer o »upanju, strahovih in temačnih mislih, tudi o samomoru, pa spominih na ječo, ter željah in sanjah o otrocih«.Truplo 21-letne Kercherjeve so 2. novembra 2007 našli v stanovanju v Perugii, ki ga je delila z Knoxovo. Imela je skoraj 50 vbodov z nožem, prerezan je imela vrat, bile so sledi posilstva, na njenem telesu so našteli 16 podplutb, tudi na nosu in ustih. Italijanski policisti so bili prepričani, da je umrla med spolno igrico, ki se je izjalovila, ter umora obtožili Knoxovo in njenega takratnega fanta, ItalijanaKnoxovo in Sollecita so leta 2009 na prvi stopnji skupaj zaradi umora obsodili na 26 oziroma 25 let zapora.Američanka, ki je odraščala v Washingtonu, je v italijanskih zaporih preživela štiri leta, po večletnem pravdanju jo je italijansko vrhovno sodišče oprostilo, pa spet obsodilo in potem zaradi malomarne preiskave dokončno oprostilo. Zaradi umora so zaprli tudiiz Slonokoščene obale, na kraju zločina so našli njegove prstne odtise in njegov DNK na telesu žrtve, spoznali so ga za krivega in obsodili na 16-letno zaporno kazen.No, na instagramu, kjer sta oznanila zaroko, Amanda svojih 54.000 sledilcev prosi za nasvete o načrtovanju poročnega dne: »Še vedno razmišljava o oblekah, pripomočkih, sceni, hrani. Modni navdušenci, kuharski mojstri, imate nasvet? Sama ušesa so me.«