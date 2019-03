Zaradi vaginizma še nikoli ni seksala z možem

Indijka Revati Bordaweka je devica, a je kljub temu februarja rodila hčerko Evo. Z možem sta zanosila s pomočjo umetne oploditve, saj ima Revati (30) vaginizem, zelo boleče krče nožnice, ki prizadanejo približno odstotek žensk. Zaradi tega z možem še nikoli nista seksala. Indijka upa, da bo po naravnem porodu bolje in se bosta z možem lahko predala mesenim užitkom brez bolečine.



Revati je bodočega moža spoznala leta 2013 preko spleta. Tedaj je živel v ZDA, a se je preselil v Indijo, o svojem stanju pa mu je povedala šele ba poročno noč. Da je nekaj narobe, je prvič ugotovila, ko je bila stara 22 let in si je skušala vstaviti tampon. Vsakič, ko ga je sklušala vstaviti, se ji je začela tresti roka. Pred poročno nočjo so ji svetovali, naj se z možem predata daljši predigri, da naj spije vino in celo, da naj uporabi kremo za omrtvičenje, a nič od tega ni pomagalo. Zdravniki so ji celo prerezali deviško kožico, a tudi to ni bilo dovolj za neboleč spolni odnos.