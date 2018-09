»Zakaj Violeta Bulc ne odstopi? Si upa?«

Zapis Franca Jurija. FOTO: Facebook

LJUBLJANA – »Le precedenčni protestni odstop slovenske komisarke bi predramil komisijo in EU,« je zapisal nekdanji poslanec, potem ko je Spiegel objavil mnenje pravne službe Evropske komisije, ki v sporu med Slovenijo in Hrvaško glede arbitraže v večjem delu podpira slovensko stališče. Kljub takemu mnenju pravne službe pa predsednik Evropske komisijetega vprašanja ni niti dal na dnevni red komisije, ki nato ni podprla slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.Slovenska komisarkaje v odzivu dejala, da se je nekaj govorilo o Sloveniji naklonjenem pravnem mnenju, na očitke, da ni ukrepala, pa se je odzvala z besedami: »S tem se absolutno ne strinjam.« Izpostavila je, da je obakrat, ko je bilo to možno, na kolegiju komisarjev jasno zastopala interese Slovenije ter pojasnila zgodovinski okvir in ozadje. Dvakrat so sprejeli sklep, da morata državi razsodbo izvršiti, je poudarila.»Morda je Slovenija zgrešila pravi naslov. Obtožbo zaradi utemeljenega suma politične korupcije in nespoštovanja prava bi morala leteti na Junckerja. Njegovo obnašanje presega vse meje dobrega okusa. Trenutno le pogumna politična gesta slovenske komisarke Violete Bulc bi morda uspela predramiti EU in komisijo; njen protestni odstop. Si upamo? Si upa?« je predlagal Juri, nekdanji vodja poslanske skupine Zares, pred tem pa član LDS.Njegov zapis na facebooku je delil poslanec Levicein dodal, da se s predlogom Jurija strinja: »Si upa?«