Za superge odštel 750.000 evrov

Okus je pač stvar posameznika, a kljub temu nas marsikdo še vedno preseneti s kakšnim bizarnim nakupom. Sploh če je za želeno odštel bajno premoženje.Tako je Sotheby's nedavno na spletni dražbi ponudil 100 parov redkih modelov superg – in že po nekaj dneh prodal kar 99 parov! Za zbirko športne obutve je kanadski poslovnež odštel kar 750.000 evrov, na javni dražbi, ki bo čez nekaj dni, bo tako samo še en sam samcati par. No, velja omeniti, da je takšno zanimanje za športne copate preostalemu paru občutno dvignilo ceno, že izklicna se glasi vrtoglavih 148 tisočakov!, zagrizeni kupec, je priznal, da ga je zbirka pritegnila zaradi izvirnosti in nadvse zanimivih, tudi ikoničnih modelov, ki vsak po svoje ponazarjajo različne modne smernice pop kulture, sploh pa bo lahko tako s številnimi čevlji prirejal zasebne razstave za prijatelje in poslovne partnerje, se je še namuznil.V svojem muzeju, ki ga je poimenoval Dare do Dream (drznite si sanjati), bo lahko ponosno predstavil tudi Nikove različice super futurističnih čevljev iz filmske franšize Vrnitev v prihodnost, ki jih je nosil glavni junak Marty (). Nadal je zanje odštel po 60.000 evrov, toliko je odštel tudi za dragocene pare modela air jordan in blagovne znamke Yeezy, ki jih ustvarja raperKanadski bogatun bi kupil tudi zadnji par z dražbe, če ne bi zdajšnji lastnik prepovedal prodaje prek spleta, saj si za tako legendarno obutev vendarle želi odmevnejši dogodek. Gre namreč za zadnji par Nikovih tekaških superg, model moon shoe, ki jih je eden od soustanoviteljev znamenite športne znamkeustvaril za ameriško olimpijsko zasedbo leta 1972. Skupno so izdelali 12 parov, ostal je samo še eden, ki bo po napovedih dosegel vrtoglavo ceno, morda celo podrl rekord.Tega med supergami drži podpisan Conversov par, ki ga je med olimpijskim finalom v košarki 1984. nosil sam; leta 2017 jih je navdušeni zbiratelj kupil za 170.000 evrov.