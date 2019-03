Za rojstni dan dobil 15.000 čestitk

Posnetek plakata se je pojavil na spletu. FOTO: Fb

Sin jepričaral naporen 62. rojstni dan, potem ko je njegovo telefonsko številko objavil na velikanskem plakatu ob prometni cesti. Ljudi je pozval, naj ga pokličejo in mu zaželijo vse najboljše.Do zdaj je dobil več kot 15.000 klicev in sms-sporočil od ljudi z vsega sveta. Njegov sin je zelo navihan, od nekdaj je natakarjem govoril, da ima oče rojstni dan, in potem užival v njegovem nelagodju, ko so mu začeli peti vse najboljše in mu prinesli torto. A poteza z oglasom v predmestju Linwooda je prestopila vse meje.Sin je bil prepričan, da bo poklicalo le nekaj lokalcev, a se je posnetek znašel na družabnih medijih in zadeva je ušla izpod kontrole. Plakat se je pojavil 6. marca, do 12. marca je Chris prejel na tisoče klicev, tudi s Filipinov, iz Kenije, Luksemburga, Irske, Gvatemale, Nepala in Avstralije. Poskušal je sprejeti vsak klic in prebrati vsako sporočilo, a na koncu preprosto ni zmogel.Razkril je, da od takrat ne more več normalno uporabljati svojega telefona. Najbolj bizarno pa je, da ima rojstni dan šele 16. marca. Zdaj se že pripravlja na čestitke, ki bodo verjetno deževale vse do aprila.