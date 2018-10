Za Luciferjeve prste tvegajo življenje

Rakci vtičnjaki s skrajnega juga portugalske obale zaradi svoje nenavadne oblike spominjajo na prste s kremplji, zato se je te morske specialitete prijelo ime Luciferjevi prsti, nekateri pa jim pravijo tudi morski tartufi, saj so skrajno redki in temu primerno dragi. Za eno porcijo te jedi v Španiji in na Portugalskem zaračunajo okoli 100 evrov. Nabiranje teh živali je zelo težko in pogosto nevarno; nabirajo jih v pasu bibavice na skalah, ob katere neprestano butajo veliki valovi. Neustrašneži, ki jih nabirajo, tvegajo celo svoje življenje, nekaj jih je med delom že omedlelo, nekaj si jih je zlomilo katero kost. »Če oceanu med nabiranjem obrnete hrbet, vas bo val skoraj zagotovo obrnil ali celo ubil. Srečneži jo odnesejo z zlomljeno roko ali nogo, večina jih ima podplutbe in vreznine, ker jim ostre skale prerežejo potapljaško obleko,« je povedal potapljač João Rosário. Nabiralci imajo dve možnosti, ali visijo s 100 metrov visokih klifov na vrvi in jih odstranjujejo z dletom, ko je oseka, pri čemer tvegajo udare valov, ali pa pridejo s čolnom, se na varni razdalji zasidrajo in plavajo do vitičnjakov.



Portugalska vlada vsako leto izda le 80 licenc za njihovo nabiranje, vsak posameznik pa jih lahko nabere največ 15 kilogramov – kilogram stane od 30 do 60 evrov, odvisno od kakovosti. Prav zaradi tega jih veliko ljudi nabira na črno, policija je nemočna. Okoliški prebivalci so prepričani, da imajo pravico do njihovega nabiranja, za njih so kot nekakšni morski bankomati. Čeravno imajo nenavadno ime in so nekoliko čudnega videza, naj bi bili strašansko okusni. Njihova priprava je sila preprosta, v vreli slani vodi jih kuhamo največ eno minuto, nato jih postavimo na led.