Vse manj prostora za nudiste

Nudisti se morajo tudi na otoku Jerolim blizu Hvara umikati oblečenim kopalcem. FOTO: Marija Fio

20

naturističnih kampov so na Hrvaškem zaprli od leta 1972.

VRSAR – S Hrvaške zadnje dni prihajajo slabe novice za ljubitelje naturističnih kampov. Konec septembra bodo namreč zaprli priljubljeni kamp za naturiste Istra Sunny v kraju Funtana. Podobna usoda naj bi doletela tudi kamp Koversada v Vrsarju, ki sicer velja za prvi naturistični kamp v Evropi. Tam se bo še vedno mogoče sprehajati povsem gol, a le še na manjšem delu kampa.Pri naših južnih sosedih so od leta 1972 zaprli ali preoblikovali 20 naturističnih središč. Število prenočitev iz zlatih časov naturističnih kampov v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je padlo iz šestih milijonov na dva milijona prenočitev. Zanimivo, da drugod po v Evropi opažajo vse več obiskovalcev tovrstnih kampov. Strokovnjaki ocenjujejo, da ni problem v tem, da se ljudje ne bi več želeli goli sprehajati po kampih in plažah, ampak da je vedno več takšnih, ki želijo to storiti na divjih plažah.Poleg tega oblečeni kopalci vse bolj zasedajo prostor, namenjen nudistom, Hrvaška pa v nudistične kampe vlaga vedno manj denarja. A obstajajo svetle izjeme, denimo kamp v Valalti, ki velja za najbolj kakovosten evropski kamp in ki še vedno posluje zelo dobro.