Vrag je vzel kosmate šale!

Radijec Uroš Bitenc pravi, da je imel srečo, da si je že pred časom puščal rasti brado, in sicer za potrebe snemanje oddaje Preživetje v divjini. »Ker sodelujem z Branetom Červekom in ga res občudujem kot strokovnjaka preživetja, sem si rekel, da bom imel vsaj brado takšno kot on, če že znanja nimam,« pravi v smehu. Prizna, da si jo kdaj pa kdaj sam doma pristriže, a kaj, ko ima s tem precej slabe izkušnje. »Kar bo, pa bo! K sreči smo zaprti vsi in se ne kažem ravno vsakemu,« še pove v smehu.