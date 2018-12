Vojsko toži, ker ga je zeblo

Michael Asiamah meni, da so njegovi nadrejeni krivi za to, da ga je na vaji zeblo.

165.000 evrov odškodnine zahteva Michael Asiamah.

LONDON – Ganec, ki že nekaj let živi v Veliki Britaniji, se je s tožbo spravil nad britansko vojsko, od katere zahteva 165.000 evrov. Ko je še služil kot vojak, mu nadrejeni pred eno od vaj namreč niso povedali, naj s seboj vzame topla oblačila, niti mu jih niso priskrbeli sami. Ker Asiamah trpi za motnjo, menda značilno za večino ljudi, rojenih v Afriki, ga temperature pod 15 stopinj Celzija hudo prizadenejo, in to se je zgodilo tudi na omenjeni vaji. Kot je dejal 36-letnik, ga je njegov nadrejeni med 18-urno vajo, na kateri je moral najprej na mrazu pet ur poslušati predavanja, nato se je začelo praktično usposabljanje, namenoma izpostavil mrazu in ledenemu vetru, kljub temu da bi moral vedeti, da Asiamah nizkih temperatur ne prenaša dobro in hitro dobi ozebline.Kot je nekdanji vojak, službo je pustil leta 2016, povedal na sodišču, je imel po vaji v Leicestershiru dlje povsem omrtvičene roke, ki so ga tudi močno bolele. Dejal je še, da je kolegom in nadrejenim povedal, da ne more več opravljati nalog, ki so mu jih naložili, a ga nihče ni jemal resno, temveč so mu dejali, naj nadaljuje. »Ves ta čas sem imel na sebi svoja vsakdanja oblačila, ki za tamkajšnji mraz niso bila primerna, a nihče mi ni povedal, kakšne bodo razmere, ali me opozoril, naj s seboj prinesem kaj toplejšega,« je še dodal Asiamah, ki je s seboj na sodišče prinesel tudi študijo iz leta 2009, v kateri je navedeno, da so temnopolti britanski vojaki kar tridesetkrat bolj dovzetni za podhladitve in ozebline kot njihovi belopolti kolegi. Kdaj bo sodišče odločalo o odškodnini, ni znano.