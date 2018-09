Vojna za školjke

Spopad ribičev je v nekem trenutku postal spopad morskih razbojnikov.

Jakobove pokrovače so zanetile vojno na odprtem morju.

V Normandiji se vse vrti okoli pokrovač, tako v gospodarskem kot kulturološkem pomenu.

Poglobljena vprašanja je treba reševati v pogovoru za mizo, ne pa na odprtem morju, kjer je le malo manjkalo, pa bi imeli na vesti silno tragedijo.

Francoski in britanski ribiči so se v Rokavskem prelivu spopadli v bitki za jakobove pokrovače. Okoli 40 francoskih čolnov je 12 kilometrov od obale Normandije poskušalo ustaviti pet večjih britanskih. To je bil pravi spopad, kakršni so se dogajali v gusarskih vojnah pred stoletji. Ribiški čolni so se namreč zabijali drug v drugega, po zraku so leteli kamni, nihče pa na srečo ni bil ranjen.Ribiči Združenega kraljestva so namreč upravičeni do ribolova na omenjenem območju, ki je bogato s pokrovačami. Toda njihova navzočnost že dolgo jezi francoske kolege, ki obtožujejo Britance, da kar naprej manipulirajo s količino nalovljenih školjk. Po tem, kar se je zgodilo, zahtevajo britanski ribiči zaščito svoje države.Še posebno po tistem, ko so jih francoski čolni pričakali v zasedi. To je bil jasen protest proti britanskemu plenjenju, so sredi morja kričali drug čez drugega. »Britancem smo dali vedeti, da jih ne bomo več tolerirali,« je sporočil, ki je bil vodja normandijskega ribiškega odbora.Britance so naposled pregnali. Dva njihova čolna sta se v pristanišče vrnila s hudimi poškodbami. Zgroženo so še dolgo pripovedovali, kako so jih Francozi obkrožili in obmetavali s kamenjem. To je ne nazadnje potrdil tudi videoposnetek. Francoska predstavnica lokalne vladeje stopila svojim ribičem v bran: »Veste kaj, stvari so metali tudi Angleži! Tudi oni so bili precej napeti.«Napetost med njimi traja že 15 let, le zadnjih nekaj let je vladalo zatišje, saj so se Britanci v zameno za več izborjenih ribolovnih pravic umaknili iz spornih školjčišč. Sodu pa je izbilo dno neupoštevanje lovne sezone za pokrovače, ki pravi, da jih lahko lovijo samo med 1. oktobrom in 15. majem. »A tega se oni ne držijo, pridejo, kadar hočejo, lovijo, kjer hočejo, in nalovijo, kolikor hočejo,« je bil besen Rogoff. »Še zdaleč jim ne želimo preprečiti ribolova, a samo od 1. oktobra in nič prej!«Vedeti je treba, da se v Normandiji vse vrti okoli pokrovač, tako v gospodarskem kot kulturološkem pogledu., izvršni direktor škotskega združenja proizvajalcev belih rib, je sporni incident videl kot navadno piratstvo.»Naši ribiči niso počeli prav nič nezakonitega!« »Nemudoma smo o tem seznanili britansko vlado in jo zaprosili za zaščito,« pa je dejal še en izvršni direktor drugega proizvajalca rib. »Poglobljena vprašanja je treba reševati v pogovoru za mizo, ne pa na odprtem morju, kjer je le malo manjkalo, pa bi imeli na vesti tragedijo mednarodnih razsežnosti.«