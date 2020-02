Virus ustavil tudi turiste

guliver/getty images Potovanja na Kitajsko raje odložite. FOTO: guliver/getty images

Odgovore na popotniška vprašanja v zvezi s koronavirusom poiščite tudi na www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori.

Če ste letalsko vozovnico kupili že pred izbruhom koronavirusa, ponujajo bodisi povračilo denarja bodisi kredit za prihodnje nakupe.

Več kot 40.000 okuženih. Število smrtnih žrtev je preseglo devetstotico. Najmanj 25 držav z najmanj enim potrjenim primerom obolelega. To je novi koronavirus v številkah na dan 10. februarja, a te iz dneva v dan le naraščajo. Čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila izredne zdravstvene razmere po svetu, so hkrati poudarili, da ni razloga za vsesplošno paniko, odpoved vseh potovanj in zapiranje meja. Vseeno je širjenje nalezljive bolezni nezadržno povezano tudi s turizmom in marsikdo bo v teh dneh dvakrat premislil, preden bo kam odpotoval.Seveda vsak pri sebi presodi, kam si želi, da bi ga ponesle noge. Kitajska s svojo bogato kulturo, skoraj neskončnim seznamom čudes, raznoliko pokrajino in ne nazadnje okusno hrano v marsikom prebudi popotniško žilico, a na ministrstvu za zunanje zadeve svetujejo, da »slovenski državljani preložijo vsa nenujna potovanja na Kitajsko, odsvetujejo pa tudi vsa potovanja v provinco Hubei s prestolnico Wuhan in na druga območja, kjer je vzpostavljena karantena zaradi epidemije«.Če vas to ne ustavi, so naslednja ovira odpovedi poletov na Kitajsko, in sicer večine največjih letalskih družb: Air Canada, British Airways, Turkish Airlines, United, American Airlines, KLM, Air France, Qantas, Delta, Iberia, Virgin in Lufthansa. Do kdaj, je skoraj nemogoče napovedati, saj rok podaljšujejo in pomikajo, za zdaj do sredine ali konca marca, tudi do začetka aprila. Podobno so se odzvali ladjarji, ki so preoblikovali, spremenili ali celo ukinili proge križarjenj; ladijska prevoznika Costa Crociere in MSC sta, denimo, že odpovedala vsa križarjenja z začetkom v katerem od kitajskih pristanišč.Letalske družbe, ladjarji in nekatere hotelske verige so omilili svojo politiko odpovedi in ponujajo vračila denarja, a popuščanja ne pričakujte pri popotniških zavarovanjih. Kajti čeprav je nakup turističnega zavarovanja najboljši takrat, ko zanj ne dobite nič – beri, ko ga ni treba uveljaviti –, vam (vsaj večina) zavarovalnic v primeru obolelosti za novim koronavirusom zdravljenja ne bo krila, saj so epidemije izvzete.Če se potovanju na Kitajsko ne morete izogniti, se držite vsaj nekaj osnovnih smernic, s katerimi boste zmanjšali možnost, da se vaša pot ne spremeni v nočno moro. Izogibajte se stikom z bolnimi ljudmi ter živalim in tržnicam z izdelki živalskega izvora, ne nazadnje je virus menda izbruhnil prav na živalski tržnici. Osebna higiena naj postane pravilo številka ena – pogosto in temeljito si umivajte roke, priporočljivo je najmanj 20 sekund umivanja z milom, če pa tega nimate pri roki, uporabite razkužilo.Po presoji našega ministrstva za zunanje zadeve trenutno ni zadržkov, zaradi katerih bi odsvetovali pot v katere druge azijske države, vendar se tudi v teh držite previdnostnih ukrepov, ti so priporočljivi na vseh potovanjih, še zlasti pa v zimskem času obolenj. V dobi globalnega turizma in vsesplošne dosegljivosti letalskega prevoza je nemogoče z gotovostjo trditi, da ne bomo ob odkrivanju tega ali onega kotička sveta trčili ob kateri virus.