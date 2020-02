Virtuozinji uničili klavir

Njen fazioli je bil unikat, edini na svetu s štirimi pedali.

Njen klavir F278 fazioli je bil unikat, edini na svetu s štirimi pedali, a zdaj je v klavirskih nebesih, žaluje njegova lastnica, pianistka. Kanadska glasbenica je veliko izgubo, ki ji je prinesla ne le čustveno bolečino, temveč tudi finančno, saj je bil klavir vreden kar 170.000 evrov, svojim oboževalcem naznanila na facebooku, srčno upa, da si bo kmalu lahko privoščila nov inštrument.»Popravilo je nesmiselno, saj bo zanj treba odšteti več kakor za nov klavir,« nezgodo objokuje Hewittova, ki je zaupala, da je glasbilo treščilo na tla, medtem ko so ga delavci selitvenega servisa nameščali na posebno dvigalo. Zgodilo se je v Berlinu, kjer je Kanadčanka snemala Beethovnovaklavirska dela, po nesreči pa si ga je ogledal tudi sam direktor slovite italijanske blagovne znamkein potrdil največje strahove, da je popravilo škode na 590 kilogramov težkem glasbilu povsem nesmiselno. »Oboževala sem ta klavir, bil je moj najboljši prijatelj, najzvestejši spremljevalec. Omogočal mi je vsakršne izvedbe in variacije. Moja kariera je dolga že 35 let in kaj takšnega se mi ni še nikoli zgodilo. No, vsaj nihče se ni pri tem poškodoval,« je pripisala Hewittova, ki slovi predvsem po interpretacijah Bachovihdel.Sloviti klavir jo spremlja že od leta 2003 na turnejah po vsem svetu, pianistka, ki živi na Otoku in v Italiji, pa upa, da ji bo zavarovalniška odškodnina pomagala do novega. Za Faziolijev najosnovnejši model je treba odšteti okoli 120.000 evrov.