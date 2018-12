VIDEO: Panika: velik val udaril ob obalo, mrtvih najmanj 168 ljudi

DŽAKARTA – V cunamiju, ki je ob 21.30 po tamkajšnjem času zadel obalo okoli ožine Sunda v Indoneziji je umrlo najmanj 168 ljudi, še 30 je pogrešanih. Poškodovanih je 584 ljudi in prav tako na stotine stvab. Ožina Sunda ločuje otoka Java in Sumatra in je okoli 100 kilometrov oddaljena od prestolnice Džakarta.Pristojne indonezijske oblasti so sporočile, da je cunami najverjetneje povzročila aktivnost v vulkanu Krakatoa, ki občasno v zrak bruha pepel zadnjih nekaj mesecev. Izbruh Krakatoe leta 1883 je bil eden najbolj smrtonosnih vulkanskih izbruhov, saj je povzročil smrt več kot 36.000 ljudi. Tudi takrat je izbruh sprožil smrtonosen cunami.Na enem izmed posnetkov, objavljenih na spletnih omrežjih, je videti, kako kopalci panično bežijo iz vode. Drugi posnetki razkrivajo veliko razdejanje, ki ga je velik val pustil za seboj.Septembra je v Indoneziji umrlo več kot dva tisoč ljudi, ko je močan potres stresel otok Sulavezi in sprožil cunami, ki je največ škode povzročil okoli obalnega mesta Palau. Močan potres v Indijskem oceanu pa je 26. decembra 2004 sprožil cunami, ki je ubil okoli 228 tisoč ljudi, največ v Indoneziji.