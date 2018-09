MOKALO – Zgodaj zjutraj je v mestu Mokalo na Pelješcu izbruhnil požar. Gasilcem na terenu gašenje požara otežuje močna burja.Požar je izbruhnil v bližini naselja. Kljub temu da so gasilci doslej uspešno gasili požar, da ta ne bi zajel hiš in stanovanj, se je požar ponovno razširil. »Razmere so resne, požar se približuje hišam. Vsi gasilci so sicer na terenu, letala za gašenje požara pa zaradi burje ne morejo vzleteti,« je resne razmere za hrvaške medije opisal načelnik gasilcev. Gasilci so že prosili za dodatno pomoč pri gašenju.