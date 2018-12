VIDEO: Upor v parlamentu, premierja zadel z jajcem

Včeraj je bilo v parlamentu res vroče. Eden od poslancev opozicijske konservativne demokratske stranke,, tako poroča New Straits Times, je v albanskem hramu demokracije stopil do premierja, ki je bil na govornici, in vanj zalučal jajce. Premierju so na pomoč nemudoma priskočili varnostniki, protestniku pa je bila izrečena desetdnevna prepoved vstopa v parlament.V opoziciji pravijo, da so želeli izraziti solidarnost s študenti, ki so pred dnevi z jajci obmetavali ministra za izobraževanje.