VIDEO: Strašno, velik val pometel ves otok

PALU – Po petkovem potresu z magnitudo 7,5, ki je sprožil cunami z valovi, visokimi do dva metra, v mestu Palu na indonezijskem otoku Sulavezi, je mrtvih najmanj 48 ljudi. Po otoku, ki ga je cunami preplavil, ležijo trupla, zato pričakujejo, da se bo število žrtev še povzpelo.Kamere so ujele trenutek, ko je val dosegel obalo in dobesedno pometel otok, ljudje pa so se v paniki razbežali.V začetku avgusta je območje Indonezije že streslo več potresov. Najhujši je bil potres 5. avgusta na otoku Lombok, tedaj je umrlo več kot 460 ljudi.