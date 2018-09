VIDEO: Strašljivi posnetek: tajfun zrušil žerjav na nebotičnik

HONGKONG – Megatajfun Mangkhut, ki je na Filipinih rušil vse pred seboj in po strahovih tamkajšnjih oblasti zahteval okoli sto smrtnih žrtev, je pot nadaljeval proti Kitajski, kjer so do zdaj umrli najmanj štirje ljudje. Divjanje narave so občutili tudi prebivalci Hongkonga, od koder prihaja dramatičen posnetek.Hongkonžani so lahko izkusili, kako nevarni in močni so sunki vetra med prehodom tajfuna. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, ko so zrušili žerjav z nebotičnika v izgradnji, in to iz 22. nadstropja.Močan veter je v nedeljo nagnil konstrukcijo žerjava, nekaj ur kasneje pa se je žerjav vdal in zgrmel na bližnjo stavbo. Na veliko srečo ni bil nihče poškodovan, je potrdila tamkajšnja policija.Nebotičnik, ki so ga gradili tudi ob pomoči padlega žerjava, naj bi imel po koncu gradnje 22 nadstropij s 76 stanovanji, nared za vselitev pa naj bi bil 31. oktobra 2019.