VIDEO: Sramota javne TV: robot Boris ni tehnološko čudo

Robot Boris ni bil pravi robot. FOTO: Youtube

MOSKVA – Na ruski javni televiziji se je zgodila huda blamaža. Svetu so želeli pokazati, kako napredna je v tehnološkem smislu Rusija, zato so na kanalu Rossiya 24 predvajali oddajo, v kateri je sodeloval tudi robot.Robot Boris, ki govori, poje in celo pleše.»Obvladam matematiko, želim pa študirati umetnost,« je navdušenemu občinstvu povedal Boris.A ni bilo potrebno veliko časa, da so novinarji odkrili prevaro in razkrinkali robota Borisa. Šlo je za človeka, ki je bil oblečen v kostum robota, kakršne prodaja eno izmed ruskih podjetij.