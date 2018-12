VIDEO: Šok! Brezskrbno so se zabavali, ko je udaril val

Cunami v Indoneziji. FOTO: Reuters

DŽAKARTA – Dramatični posnetek prikazuje trenutek, ko je cunami zadel prizorišče popkoncerta v Indoneziji in zrušil oder. Skupina Seventeen je potrdila, da sta v cunamiju umrla basist skupine in menedžer, nekaj članov skupine je pogrešanih. Cunami pa je zahteval še najmanj 166 drugih smrtnih žrtev . Še vedno je pogrešanih 33 ljudi, na stotine je ranjenih. Poškodovane so številne stavbe.Petmetrski cunami, ki ga je sprožila dejavnost vulkana Krakatoa, je obalo zadel okoli 21.30 po tamkajšnjem času, ko so skupina in obiskovalci koncerta nič hudega sluteči uživali v glasbi.Cunami je povzročil veliko razdejanje: