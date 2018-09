VIDEO: Se bliža konec? Priprave na tretjo svetovno vojno v teku

MOSKVA – Ob začetku vaje Vzhod 2018 (Vostok 2018), ki bo potekala do 17. septembra, je Moskva danes objavila tudi videoposnetek, na katerem je videti vojaška vozila, letala in helikopterje. Prvi dan vaje je namenjen nameščanju enot, v sredo bodo izvedli vajo protiletalske obrambe, glavni dogodek pa bo po napovedih obrambnega ministrstva v četrtek. Več podatkov niso sporočili.Ruski predsednikbo po pričakovanjih vajo obiskal po gospodarskem forumu v Vladivostoku, kjer je gostitelj in na katerem je eden pomembnejših gostov kitajski predsednik. Rusija je vaje pripravila v času naraščanja napetosti med Moskvo in zahodom zaradi ruskega vpletanja v zadeve zahodnih držav, kot tudi zaradi njenega vmešavanja v konflikte v Ukrajini in Siriji. Ruski obrambni ministerje ob napovedi vaje dejal, da bo šlo za nekakšno ponovitev največje vaje nekdanje Sovjetske zveze, vaje Zahod-81 leta 1981 v vzhodni Evropi, ki se je je udeležilo 100.000 do 150.000 vojakov iz držav Varšavskega pakta.Dodal pa je, da bo v nekaterih pogledih tokratna vaja še večja. V njej namreč sodeluje 300.000 vojakov, 36.000 vojaških vozil, 1000 letal in 80 bojnih ladij. Iz Kremlja so sporočili, da je »v sedanjih mednarodnih razmerah, ki so pogosto agresivne in niso prijateljske do Moskve«, sposobnost Rusije, da se brani, upravičena, temeljnega pomena in nima alternative. Kremelj Nato obtožuje, da se širi proti zahodu in s tem ogroža rusko državno varnost.Odnosi med zahodom in Moskvo so se zaostrili po letu 2014, ko se je Rusija vpletla v konflikt na vzhodu Ukrajine in si priključila ukrajinski polotok Krim. Od takrat je Rusija povečala število obsežnih vojaških vaj na Kavkazu, Baltiku in Arktiki. Na prejšnjih vajah na vzhodu Rusije leta 2014, Vostok 2014, je tako sodelovalo dvakrat manj vojakov (155.000). V vaji Zahod 2017 (Zapad 2017) lani v Belorusiji in delih zahodne Rusije je po ruskih navedbah sodelovalo 12.700 vojakov. V Natu so sicer trdili, da je v njej sodelovalo veliko več vojakov, po mnenju Ukrajine in baltskih držav kar 100.000.Po ocenah ruskega vojaškega analitikapomenijo tokratne vaje priprava na prihodnjo svetovno vojno. Vodstvo ruske vojske pričakuje, da se bo to zgodilo po letu 2020, in sicer v obliki globalne vojne ali pa kot vrsta obsežnih konfliktov. »Nasprotniki so ZDA in njeni zavezniki,« je povedal. Kot ključni dejavnik vaj je izpostavil sodelovanje kitajske vojske s 3200 vojaki, letali in oklepnimi vozili. »To ni zgolj znak ali sporočilo, ampak priprava na resnično vojno velikega obsega.«