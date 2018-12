VIDEO: Pripravite robčke, to je skoraj da čudež za 11-letno deklico

Le redko se zgodi, da popoln neznanec tako preseneti. Evi Lambret (11) si bo zdaj božič za vedno zapomnila, saj je 11 let živela brez leve roke. Zaradi bolezni se je namreč rodila brez nje, piše Dailiy Mail.



Starši so ji poskušali olajšati življenje s protezo, ki so jo lahko dobili preko britanskega zdravstvenega sistema, a funkcionalnost je bila slaba. Potem se je za božič zgodilo čudo: nekdo je deklici podaril roko z motivom iz risanke Frozen. Pa ne le to, gre za kakovostno protezo, s katero lahko počne marsikaj, kar prej ni mogla.



Nekega dne so starše poklicali iz podjetja Open Bionics ter sporočili, da ji anonimni donator podarja roko, ki je skoraj kot prava. Zdaj lahko celo odpre pločevinko najljubše pijače, česar prej ni mogla. »To je najlepše darilo, kar sem ga kdaj dobila. Navdušena sem! Zelo udobno je nositi to protezo in kaj vse lahko počnem,« je povedala za britanski portal.



Družina je vesela, saj si takšne proteze nikoli ne bi mogla privoščiti.