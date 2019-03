VIDEO: Prebivalci v paniki: pada zelen in črn strupen sneg

V Rusiji so posneli strupen sneg, kar je povzročilo nemalo upora med prebivalci. Fotografije strupenega snega so bile posnete v mestu Pervouralska, kjer ima svoje prostore podjetje, ki proizvaja krom.Kot pišejo tuji mediji, so prebivalci pred enim letom prijavili celo pisani sneg in pisan dež. Zaradi teh nenavadnih pojavov so v strahu za svoje zdravje. Starši otrokom prepovedujejo, da se igrajo z 'zelenim snegom', ker je strupen. Mama je pojasnila, da je sneg iste barbe kot hčerkine zelene smučarske hlače.Pervouralsk ni edino ruski industrijsko mesto, ki se sooča z velikimi ekološkimi problemi. Minuli teden je v sibirskem mestu Kemerov padel črn sneg kot posledica onesnaženja iz odprtih rudnikov oglja.