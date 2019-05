VIDEO: Politika polili z mlečnim napitkom

Napadalca so vklenili in odpeljali na zaslišanje. FOTO: Reuters

Osramočeni britanski politik. FOTO: Reuters

Britanski desničar, ki je vodil predvolilno kampanjo za brexit, je med obiskom britanskega mesta Newcastel doživel neprijetno presenečenje. Napadalec(32) je namreč politika polil z mlečnim napitkom. Pridržali so ga na kraju dogodka.»Imam pravico protestirati proti ljudem, kot je Farage,« je rekel Paul, preden ga policija vklenila in odpeljala na zaslišanje. Novinarjem je razkril, da je bil 'njegovo orožje' napitek z banano in s karamelo. »Vesel sem bil tega napitka, a nič hudega. Porabil sem ga za dobre namene,« je dejal Crowther, ki je sicer velik simpatizer laburistov in serije The Game of Thrones.Farage je umazan odkorakal s kraja dogodka. Britanski novinarji so ob tem zapisali, da se mu je na rdečem obrazu videlo, da je bil ves besen.Do neprijetnega dogodka je prišlo, ko je Farage nagovarjal podpornike stranke v sklopu kampanje za volitve v Evropski parlament. Incident so posneli in objavili na družbenih omrežjih.Proti koncu videoposnetka se sliši, kako so se mimoidoči smejali politiku, ki je ves osramočen zapustil dogodek.