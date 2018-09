VIDEO: Poglejte, kako ugrabljajo novodobni pirati

PORT HARCOURT – V zgodnjih urah 22. septembra so v bližini otoka Bonny ob obali Nigerije pirati napadli švicarsko ladjo in z nje ugrabili 12 članov posadke, med njimi slovenskega državljana. »Kolikor vemo, je tolpa piratov na ladjo prišla s pomočjo dolgih lestev, prerezala varnostno bodečo žico, se povzpela na krov in kasneje do ladijskega mosta. Uničila je večino komunikacijske opreme in odšla, s seboj pa kot talce vzela 12 od 19 članov posadke,« so sporočili iz švicarske družbe Massoel Shipping, lastnice ladje MV Glarus.Pirati so nadvse aktivni ob obalah afriških držav, predvsem tistih s šibko osrednjo oblastjo. Njihov motiv je predvsem finančni, z odkupninami za ugrabljene pa služijo milijone. Kot na svoji spletni strani piše slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, je trenutno v Nigeriji ugrabljenih več kot 230 tujih državljanov.Pred leti je na drugi strani Afrike, v Adenskem zalivu ob obali Somalije, v operacijah proti piratom sodelovala tudi EU. EU in vojaške ladje številnih tujih držav so s patruljiranjem po zalivu odganjale pirate od trgovskih ladij, ki so plule tam.Na spodnjem posnetku, ki je nastal lani, si lahko ogledate primer napada piratov na ladjo.